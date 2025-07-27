Итальянский ужин
1-я Майская улица, 20/7
Начало:
Завершение:
от 4000₽ до 4300₽
Возраст 12+
Мастер-классы
Еда
Про событие
Групповой мастер-класс — самостоятельно приготовишь вкусности. Что будет: — Тальяттеле с креветками и страчателлой — Карпачо и из говядины с рукколой и вяленными томатами — Тирамису
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