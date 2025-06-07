Закрытая встреча клуба ценителей искусства, на которой участники обсудят становление знаменитых ювелирных брендов. Изысканный зал, мерцание свечей, искры шампанского и разговоры об искусстве. Клуб ценителей искусства — это уединённый формат встреч для тех, кто ценит камерность и хочет постоянно освежать знания в сфере искусства и формировать свой вкус. На очередной встрече клуба участники узнают истории успеха трёх ярчайших ювелирных домов всех времён. Вместе с искусствоведом Алисой Зайцевой разберутся, как создавались эти дома, какие у них есть визитные карточки и почему они по сей день продолжают брать пальмы первенства. На встрече ты узнаешь: — Как создавался культовый оттенок Tiffani и как пантера стала легендарным символом Cartier? — У кого князь Феликс Юсупов заказал свадебную тиару из горного хрусталя и бриллиантов для своей будущей супруги Ирины? — Как создавалось самое дорогое яйцо Фаберже стоимостью 633 миллиона рублей? — Что за скандальная история связывает Луи Картье и Карла Фаберже? — Как Cartier стал поставщиком ювелирных ценностей для российской высшей знати и лично для Николая II? В стоимость билета входит бокал шампанского в качестве аперитива и лёгкие закуски. По желанию можно будет заказать полноценный ужин из бутик-отеля «39». Бронирование обязательно. Количество мест строго ограничено, только 11 гостей. Модератор — Алиса Зайцева. Искусствовед, магистр в сфере арт-банкинга, автор курса о коллекционерах в искусстве.