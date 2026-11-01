Погрузишься в атмосферу праздника на встрече с Полиной Касперович. Тебя ждёт увлекательная история Рождества и Нового года, праздничное настроение и изысканный ужин в «Капитонов Сад». Узнаешь о самых удивительных новогодних традициях мира, о том, как праздновали наши предки, почему у нас два Новых года и какой год в России продлился всего 4 месяца. Также спикер Полина Касперович расскажет о том, кто и когда придумал наряжать ёлку, какими были первые елочные игрушки и, конечно, поговорят о том, как появились вареники с сюрпризами. Что входит в стоимость билета: увлекательное погружение в историю Нового года и Рождества; три подачи изысканных блюд и закуски; сопровождение тихих вин; репортажная фотосъёмка в самой живописной локация города. Спикер: Полина Касперович Сооснователь и автор проекта "Культограм", культуролог, писатель, член Евразийского художественного Союза.