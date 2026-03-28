Исторический гастроужин
Казак, проспект Чехова, 92/196
Начало:
Завершение:
7000₽
Возраст 18+
Еда
Про событие
Вечер будет посвящён кухне казаков-некрасовцев. Гостей ждут 6 позиций от шефа, среди которых: утка с речелью из винограда, овощная икра с пениром и соусом из майданоза и другие. А ещё культурная программа — беседа с экскурсоводом Михаилом Малышевым. *необходимо бронирование
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи