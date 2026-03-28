Вечер будет посвящён кухне казаков-некрасовцев. Гостей ждут 6 позиций от шефа, среди которых: утка с речелью из винограда, овощная икра с пениром и соусом из майданоза и другие. А ещё культурная программа — беседа с экскурсоводом Михаилом Малышевым. *необходимо бронирование