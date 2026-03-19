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Искусство Японии. Гармония, простота, мистицизм

«Шолохов-Центр», Большая Садовая улица, 125/69

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1700₽
Возраст 18+

Про событие

Лекция о ключевых эстетических принципах в японском искусстве. Одна из самых самобытных и закрытых культур мира зародилась в кромешной тьме веков, когда наша планета была еще мало обжита. Сегодня гармоничная, многослойная и загадочная японская культура — неиссякаемый источник вдохновения для других стран и народов. Вместе с искусствоведом Татьяной Сухоруковой подробно поговоришь о японском искусстве — от традиций до современности — и узнаешь, почему оно до сих пор остается притягательным и наиболее актуальным художественным явлением современного мира. На лекции узнаешь: — Почему в Японии до XIX века не существовало слова «искусство»? — О японской архитектуре: от древности до модернистских проектов — Как традиционная японская живопись укиё-э повлияла на современное искусство? — В чем особенность живописи ямато-э? Лектор: Татьяна Сухорукова — искусствовед, доцент кафедры истории архитектуры, искусства и архитектурной реставрации ЮФУ, Член Союза художников России. Бронирование мест по ссылке в шапке профиля или по тел. +7 999 483-63-12 (WA / Telegram) обязательно. Количество мест ограничено.

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