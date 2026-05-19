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Искусство видеть. Шедевры Третьяковской галереи

«Шолохов-Центр», Большая Садовая улица, 125/69

Начало:

Завершение:

1700₽
Возраст 18+

Про событие

Лекция о смыслах и символах великих картин главной галереи страны. На лекции ты узнаешь: — Как частное собрание Павла Третьякова превратилось в один из главных музеев русского искусства — и чем эта коллекция уникальна? — Какие произведения можно считать «ключевыми» и как научиться «читать» картины, замечая детали, которые обычно ускользают? — Как ориентироваться в залах музея и не теряться в объёме экспозиции? — Как выстроить личный маршрут в зависимости от твоего интереса и выделенного на посещение галереи времени? Лекция станет настоящей возможностью «пройтись» по залам одной из главных галерей страны в сопровождении вдумчивого и опытного искусствоведа. Ты сможешь обрести ясный маршрут, понимание ключевых произведений, внутреннюю опору и вдохновение для самостоятельного посещения Третьяковской галереи — и тогда это будет уже не первое знакомство, а продолжение — более личное, внимательное и по-настоящему очаровывающее.

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