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Искусство (не) слетать с катушек

Магазин «Зелёнка», Буденновский проспект, 67/50

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Бесплатно
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Про событие

Если тебе надоели «правильные советы» от людей, у которых всё всегда под контролем — тебе сюда. Кирилл Корниенко проведёт лекцию без заумных терминов (ну почти) и нотаций. Живой разговор о том, почему психика иногда трещит по швам и что вообще с этим делать. Интересно и по полочкам. О лекторе: Кирилл Корниенко— человек с улицы, который говорит про внутренние проблемы так, как о них обычно говорят на кухне или ночью с друзьями. Легко, честно и без ощущения, что вас сейчас будут «прорабатывать». Потому что иногда людям нужен не очередной умный совет, а нормальный разговор.

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