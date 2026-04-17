Умение комфортно чувствовать себя за столом — это не про набор строгих правил, а про уважение: к собеседникам, к пространству, к моменту. Особенно когда речь идёт о вине — напитке, который веками сопровождал важные разговоры, праздники и неспешные вечера. Утончённый вечер, посвящённый секретам культуры наслаждения и употребления самого благородного и изысканного напитка. Эта камерная встреча для тех, кто хочет чувствовать себя свободно и уверенно в любой гастрономической ситуации: в неторопливой обстановке поговорят о культуре винного этикета, научишься применять знания на практике и попробуешь почувствовать напиток как элемент стиля и осознанного удовольствия. На лекции ты узнаешь: — Как связаны вино и этикет? — Как верно выбрать бокал и чем отличается бокал для красного и для белого вина? — Сколько тостов допустимо по правилам хорошего тона и уместен ли звон бокалов? — Искусство сочетания блюд и напитков: какое вино выбрать к закускам, рыбе, мясу и десертам? — Какие нарушения правил винного этикета портят впечатление? Лекция поможет обогатить свои знания в искусстве потребления вина, почувствовать себя уверенно и естественно за любым столом, а главное – позволит получить от вина настоящее осознанное удовольствие без неловкости и сомнений. В стоимость билета включён гастрономический сет и дегустация редких сортов вина. Предварительное бронирование обязательно. Количество мест строго ограничено, только 14 мест.