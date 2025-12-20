Лекция-ужин о правилах хорошего тона и культуре поведения за столом. Камерный формат лекций-ужинов в новом прочтении. Это будет изысканный вечер, посвящённый искусству безупречных манер за столом. Тебя ждёт лекция и практика от специалиста по этикету, невероятной Дианы Шульга. Четыре утончённых блюда вместе с винным сопровождением и приятная беседа за изысканным праздничным столом, где встретятся единомышленники. На встрече ты узнаешь: — Как не запутаться в приборах и чувствовать себя уверенно во время делового обеда или романтического свидания? — Как правильно пользоваться тканевой салфеткой и что делать с бумажными? — Что такое куверт, какой бокал для красного вина, а какой — для белого? — Как элегантно выйти из неловкой ситуации за столом и какие манеры считаются самыми непривлекательными? На этой встрече ты узнаешь, как всегда вызывать восхищение, безупречно выглядеть за столом и при этом оставаться собой. Только 15 мест.