ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Ростов-на-Дону
  2. События

Искусство безупречных манер: столовый этикет

Ресторан «Времена года», улица Суворова, 25

Начало:

Завершение:

6500₽
Возраст 16+

Про событие

Лекция-ужин о правилах хорошего тона и культуре поведения за столом. Камерный формат лекций-ужинов в новом прочтении. Это будет изысканный вечер, посвящённый искусству безупречных манер за столом. Тебя ждёт лекция и практика от специалиста по этикету, невероятной Дианы Шульга. Четыре утончённых блюда вместе с винным сопровождением и приятная беседа за изысканным праздничным столом, где встретятся единомышленники. На встрече ты узнаешь: — Как не запутаться в приборах и чувствовать себя уверенно во время делового обеда или романтического свидания? — Как правильно пользоваться тканевой салфеткой и что делать с бумажными? — Что такое куверт, какой бокал для красного вина, а какой — для белого? — Как элегантно выйти из неловкой ситуации за столом и какие манеры считаются самыми непривлекательными? На этой встрече ты узнаешь, как всегда вызывать восхищение, безупречно выглядеть за столом и при этом оставаться собой. Только 15 мест.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Мифы Древней Греции
Мифы Древней Греции

6400₽

Кристобаль Баленсиага
Кристобаль Баленсиага

2500₽

10 шедевров мировой живописи, которые нужно знать
10 шедевров мировой живописи, которые нужно знать

1900₽

Культограм: Музыка в кино
Культограм: Музыка в кино

3200₽

Культограм: Музыка кино
Культограм: Музыка кино

3200₽

Концерт-лекция «Майкл джексон. Путь звезды»
Концерт-лекция «Майкл джексон. Путь звезды»

от 1500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста