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Искусственный интеллект в кино

Береговая улица, 12с1

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Бесплатно
Возраст 16+

Про событие

Приуроченная к кинофестивалю «Ключи» лекция Антона Чекрыгина предлагает взглянуть на кинематограф как на диалог между технологией и культурой. Искусственный интеллект уже давно перестал быть просто технологией будущего — он стал частью нашей реальности и, конечно, кинематографа. На экране ИИ — не просто технология, а отражение эпохи, фантазия о другом разуме, проекция страхов и надежд. Антон Чекрыгин, режиссер и кинематографист, расскажет как достижения ИИ меняют индустрию кино сегодня. Продолжительность — 1 час. Вход по регистрации.

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