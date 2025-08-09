Приуроченная к кинофестивалю «Ключи» лекция Антона Чекрыгина предлагает взглянуть на кинематограф как на диалог между технологией и культурой. Искусственный интеллект уже давно перестал быть просто технологией будущего — он стал частью нашей реальности и, конечно, кинематографа. На экране ИИ — не просто технология, а отражение эпохи, фантазия о другом разуме, проекция страхов и надежд. Антон Чекрыгин, режиссер и кинематографист, расскажет как достижения ИИ меняют индустрию кино сегодня. Продолжительность — 1 час. Вход по регистрации.