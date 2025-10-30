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Иоганн Себастьян Бах. Музыка вечности

Особняк братьев Мартын, Большая Садовая улица, 125/69

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1700₽
Возраст 18+

Про событие

Лекция-концерт о гениальном, но непризнанном композиторе, чья музыка преодолела время. Иоганн Себастьян Бах оставил наследие поразительных масштабов, но получил признание только спустя много десятилетий после смерти. На лекции-концерте лектория «Маяк» ты проследишь всю творческую биографию композитора: от органиста провинциального собора до признанного мастера полифонии, создавшего целую музыкальную вселенную. На лекции ты узнаешь: — Что скрывалось за строгими рамками церковной службы и каким необычным способом композитор пытался добиться свободы творчества? — Почему музыка Иоганна Баха считалась современниками посредственной? — Что такое хорошо темперированный клавир и почему его играют все ученики музыкальных школ, музыкальных училищ и консерваторий мира? — Какие личные трагедии Иоганна Баха повлияли на развитие гениального стиля? — Почему некоторые музыковеды считают Баха гениальным неудачником и в чём секрет неиссякаемого интереса к его музыке? Предварительное бронирование обязательно. Лектор: Наталья Юренко, заслуженная артистка республики Дагестан, хормейстер, старший преподаватель кафедры Оперной подготовки Ростовской государственной консерватории им. С.В.Рахманинова, лауреат международных и всероссийских конкурсов.

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