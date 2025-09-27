Интерьерная ваза
Будённовский проспект, 35
Начало:
Завершение:
3000₽
Возраст 14+
Мастер-классы
Про событие
Гончарный мастер-класс в Колоколе для тех, кто хочет создать особенное воспоминание на долгие годы! Тут сошлись все звёзды: — уютная и тёплая атмосфера Колокола — интересное занятие — керамика в память об этом дне на годы (а то и десятилетия)
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