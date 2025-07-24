Этот проект — не просто кинопоказы, а настоящий мост между людьми. Покажут фильмы и мультфильмы о жизни детей и взрослых с особенностями развития, чтобы научиться понимать, принимать и поддерживать друг друга. Покажут 3 мультфильма: Другой (Франция, 2008), «Ян. Трогательная история» (Аргентина, 2018), Дневник Андрюши (Россия, 2022) В киноклубе собирается особая атмосфера, где на сеансах встречаются самые разные зрители — с непохожим жизненным опытом и физическими возможностями. Это пространство становится мостиком между людьми, где каждый чувствует себя частью общего впечатления. После просмотра фильмов зрителей ждут живые обсуждения — возможность задать вопросы, искренне поделиться эмоциями и услышать личные истории от экспертов. Вход свободный, но есть обязательная регистрация. Зарегистрироваться можно по кнопке выше.