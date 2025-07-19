Инди, лето, двор и друзья! Krisha Sound and Prod и Буду Dive бар устраивают масштабный фестиваль инди-музыки, где найдется место и для фотосушки, и для вкусных напитков, и конечно же для вайбового инди. На сцене выступят местные команды и парочка московских гостей: Час ноль Три | Антистресс | LES ROOK | признаки ранней весны | зашторил окно! Окунись в атмосферу настоящего инди-фестиваля в самом сердце города.