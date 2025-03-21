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India Party

Большая Садовая улица, 70

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки
Необычное
Еда

Про событие

Guru повторит вечеринку, которая собрала кучу положительных отзывов. Это будет удивительное событие, наполненное яркими цветами, ароматами и восточными традициями. На этой вечеринке ты сможешь окунуться в уникальную атмосферу Индии, насладиться аутентичной музыкой, танцами и индийскими декорациями. Line Up: STEFANI OGAI VIVIAS KRTINA ELIIZ VASILIO NEODINE Обязательно нужно забронировать стол, сделать это можно по номеру телефона: +7 960 459-03-05. Возможно, нужно будет внести определённый депозит.

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