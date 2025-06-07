История Федры и Ипполита — одна из самых известных историй о трагической любви, которую брали за основу для своих произведений многие писатели. Самые значимые это Еврипид, Сенека, Жан Рассин, Марина Цветаева. Экскурсия включает театрализованные постановки отрывков произведения разных мастеров, короткие аналитические пояснения и экскурсионную часть по локациям библиотеки с полным погружением в произведение. Речь пойдёт об интерпретациях и преображении образов главных героев. Иммерсивный спектакль погрузит зрителей в действие трагедии, ближе познакомит с героями. Путешествуя по безлюдной библиотеке, зрители станут свидетелями вечного конфликта безответной любви, античных страстей и могучих обстоятельств.