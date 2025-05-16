Illo.Trio
Красноармейская улица, 166
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от 1500₽ до 1800₽
Возраст 12+
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Про событие
llo.trio — молодой московский коллектив, представители современной джазовой сцены в духе британцев GoGo Penguin и шведов E.S.T. Ансамбль обращается к далеко не традиционному и привычному звучанию. В своём творчестве они смешивают элементы академической и поп-музыки, джаза и минимализма, неоклассики и даже пост-рока. Привычные музыкальные формулы обретают новое неожиданное звучание. Участники группы: Николай Хоменко — клавиши Алексей Баусин — контрабас Виктор Кулиш — барабаны
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