llo.trio — молодой московский коллектив, представители современной джазовой сцены в духе британцев GoGo Penguin и шведов E.S.T. Ансамбль обращается к далеко не традиционному и привычному звучанию. В своём творчестве они смешивают элементы академической и поп-музыки, джаза и минимализма, неоклассики и даже пост-рока. Привычные музыкальные формулы обретают новое неожиданное звучание. Участники группы: Николай Хоменко — клавиши Алексей Баусин — контрабас Виктор Кулиш — барабаны