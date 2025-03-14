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Иконы стиля: супермодели 90-х

Горизонт, проспект Михаила Нагибина, 32/2

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 18+

Про событие

Лекция о самых красивых женщинах, покоривших подиум и сердца поклонников во всём мире. Стильные, яркие, независимые девушки совершили переворот в фэшн-индустрии — из красивых манекенщиц, рекламирующих одежду, они превратились в настоящих икон стиля и востребованных звёзд. Как с легкой руки папарацци и журналистов в модельной среде стала популярна фраза «сделать Наоми» и что она значит? Что случилось с лицом «девушки-хамелеона» Линды Евангелисты и какую роль в её судьбе сыграла мексиканская актриса Сальма Хайек? И почему плакат Синди Кроуфорд висел в комнате наследника королевского престола и сына Принцессы Дианы? «Супермодели 90-х» — это встреча, на которой ты узнаешь секреты тех, кому подражал целый мир: диеты, отношения, рекламные контракты и съемки в фильмах. Сложный выбор между славой и любовью, вспышками фотокамер и семейным счастьем — как сложились судьбы Клауди Шиффер, Кристин Тарлингтон, Наоми Кэмпбелл и Линды Евангелисты? Лекцию проведет деятель искусств, драматург, кинорежиссёр Полина Ларина. Программа вечера: 19:00-19:30 — Сбор гостей, бокал игристого и сладкий комплимент каждому гостю, розыгрыш подарков, фотосъемка 19:30-21:30 — Лекция, вопросы и ответы

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