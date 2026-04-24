Это будет необычный разговор о ненаучном подходе к изучению живописи. На лекции ты изучишь теории авторитетных специалистов по искусству (хотя иногда даже они кажутся неправдоподобными), а потом примеришь на себя шкуру конспиролога. В этот раз ненадолго забудешь о Леонардо да Винчи и внимательно присмотришься к произведениям Рафаэля Санти. Речь пойдёт о художниках Возрождения, дерзких футуристах, мастерах Древнего Египта, русских художниках XIX века и не только. Спикер мероприятия — Алексей Николаев, искусствовед, выпускник Академии Художеств, создатель авторских лекций об искусстве, которые неизменно пользуются огромной популярностью. Его глубокие знания, увлечённость своим делом и талант рассказчика делают каждое выступление настоящим событием.