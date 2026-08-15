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Хутор Фест
Ростовская область, Неклиновский район, хутор Петровский, пер. Заречный, 5
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1400₽
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Про событие
Фестиваль сельского туризма и гастрономии на юге России. Возврат к традициям. Что интересного тебя ждёт на фестивале Отдых за городом в живописной местности, органическая еда и продукция локальных фермеров, свыше 30 ремесленных мастер-классов в течение дня, игры, прогулки по эко тропам, живая музыка у костра, любование бездонным звёздным небом из своей палатки.
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