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Хутор Фест

Ростовская область, Неклиновский район, хутор Петровский, пер. Заречный, 5

Начало:

Завершение:

1400₽
Возраст 0+
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Фестивали
Мастер-классы
Еда

Про событие

Фестиваль сельского туризма и гастрономии на юге России. Возврат к традициям. Что интересного тебя ждёт на фестивале Отдых за городом в живописной местности, органическая еда и продукция локальных фермеров, свыше 30 ремесленных мастер-классов в течение дня, игры, прогулки по эко тропам, живая музыка у костра, любование бездонным звёздным небом из своей палатки.

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