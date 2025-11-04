Возраст 18+
Концерты
Про событие
В 2024 году группа Харизма отпраздновала 20 лет! По этому случаю — юбилейный тур! Группа Харизма создана в 2004 г. Основатели: гитарист Лео Фомин и ex-продюсер коллектива, рок-поэт Александр Елин. Первым вокалистом группы стал Деймон Авраменко, который и спел первые 3 альбома Харизмы (впоследствии он ушел в группу Круиз). Стиль собственной музыки участники определяют как "Melodic Power Metal" в лучших традициях европейской тяжёлой сцены, направленность текстов — героика, баллады, сражения, вехи истории, фэнтези и приключения.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи