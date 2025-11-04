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Харизма

Подземка
проспект Сельмаш, 3

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 4000₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

В 2024 году группа Харизма отпраздновала 20 лет! По этому случаю — юбилейный тур! Группа Харизма создана в 2004 г. Основатели: гитарист Лео Фомин и ex-продюсер коллектива, рок-поэт Александр Елин. Первым вокалистом группы стал Деймон Авраменко, который и спел первые 3 альбома Харизмы (впоследствии он ушел в группу Круиз). Стиль собственной музыки участники определяют как "Melodic Power Metal" в лучших традициях европейской тяжёлой сцены, направленность текстов — героика, баллады, сражения, вехи истории, фэнтези и приключения.

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