Happy Birthday WKND
Вокруг Центр, проспект Чехова, 35/30
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Бесплатно
Возраст 12+
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Про событие
Кофейня WKND празднует день рождения. В субботу all day во дворике на Чехова будут проходить празднования. Расписание: — 8:00 — утренняя йога — 13:00 — турнир по настольному теннису — 17:00 — DJ-сет от Maxmarkov и Aren, барбекю, лимонады и фото зона Вход свободный, но необходима регистрация на мероприятия. Подробности записи можно уточнить в ТГ организатора по кнопке выше.
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