Кофейня WKND празднует день рождения. В субботу all day во дворике на Чехова будут проходить празднования. Расписание: — 8:00 — утренняя йога — 13:00 — турнир по настольному теннису — 17:00 — DJ-сет от Maxmarkov и Aren, барбекю, лимонады и фото зона Вход свободный, но необходима регистрация на мероприятия. Подробности записи можно уточнить в ТГ организатора по кнопке выше.