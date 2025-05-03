Вечеринка, где ты погрузишься в уникальную атмосферу творчества и музыки. VETRA Community (Moscow) представляет эксклюзивную вечеринку, которая станет настоящим событием месяца. Line Up: TONI SIZER MIKHAYLOV BO CHA DAN ELIA Резерв столов по телефону.