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Gucci. Бизнес и семья: стильный вечер

Капитонов САД, Приятный переулок, 3/72

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6400₽
Возраст 12+

Про событие

Вдохновение, новые знакомства, приятные сюрпризы и, конечно, незабываемое путешествие в историю создания модного дома и семейного бизнеса. Нам предстоит головокружительное путешествие в мир высокой моды, блеска и гламура, больших денег и таких же больших скандалов, интриг, личных трагедий и загадочных убийств. Думаете, GUCCI – это всего лишь фирменные лоферы и логотип с буквой «G»? Нас ждёт рассказ о модной империи, который раскрывает жестокую правду о легендарной семье из мира высокой моды. В стоимость включено: — Welcome-зона; — Несколько подач блюд и закуски в сопровождении тихих вин от шефа Владимира Капитонова; — Увлекательное погружение в историю создания модного дома; — Репортажная съёмка в стильных локациях «Капитонов сад». Спикер: Полина Касперович — сооснователь и автор проекта «Культограм», культуролог, писатель, член Евразийского художественного Союза.

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