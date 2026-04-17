Вдохновение, новые знакомства, приятные сюрпризы и, конечно, незабываемое путешествие в историю создания модного дома и семейного бизнеса. Нам предстоит головокружительное путешествие в мир высокой моды, блеска и гламура, больших денег и таких же больших скандалов, интриг, личных трагедий и загадочных убийств. Думаете, GUCCI – это всего лишь фирменные лоферы и логотип с буквой «G»? Нас ждёт рассказ о модной империи, который раскрывает жестокую правду о легендарной семье из мира высокой моды. В стоимость включено: — Welcome-зона; — Несколько подач блюд и закуски в сопровождении тихих вин от шефа Владимира Капитонова; — Увлекательное погружение в историю создания модного дома; — Репортажная съёмка в стильных локациях «Капитонов сад». Спикер: Полина Касперович — сооснователь и автор проекта «Культограм», культуролог, писатель, член Евразийского художественного Союза.