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Группа «Сироткин» на крыше
Rostov Roof Live, проспект Космонавтов, 19А/28Ж
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от 2500₽ до 40000₽
Возраст 16+
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Про событие
В рамках фестиваля Roof Live группа представит большую программу и исполнит свои хиты. «Сироткин» — это российская инди-рок-группа, основанная в 2015 году Сергеем Сироткиным. В этом же году коллектив получил гран-при «Young Blood» («Лучший молодой исполнитель года») премии Jagermeister Indie Awards, а в 2018 году стал обладателям «Золотая Горгулья» в номинации «Лучший автор-исполнитель». Roof Live — лето, крыша, музыка, любовь!
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