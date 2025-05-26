Грандиозный киномарафон: Звёздные войны
«Чарли», проспект Стачки, 25/ либо пр-т. Космонавтов, 2/2
Начало:
Завершение:
330₽
Возраст 12+
Кино
Про событие
С 26 по 28 в кинотеатре «Чарли» тебя ждёт грандиозный киномарафон, посвящённый первым эпизодам знаменитой космической саги Джорджа Лукаса. 26 мая — Эпизод I: «Скрытая угроза» 27 мая — Эпизод II: «Атака клонов» 28 мая — Эпизод III: «Месть ситхов» Погрузись в эпоху становления молодого Энакина Скайуокера, зарождение Галактической Республики и судьбоносные битвы Джедаев против могущественной Империи. Лучшее качество картинки и звука позволят заново пережить знаковые сцены и вспомнить, почему «Звёздные войны» стали культурным феноменом планеты Земля.
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