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Грандиозный киномарафон: Звёздные войны

«Чарли», проспект Стачки, 25/ либо пр-т. Космонавтов, 2/2

Начало:

Завершение:

330₽
Возраст 12+
Кино

Про событие

С 26 по 28 в кинотеатре «Чарли» тебя ждёт грандиозный киномарафон, посвящённый первым эпизодам знаменитой космической саги Джорджа Лукаса. 26 мая — Эпизод I: «Скрытая угроза» 27 мая — Эпизод II: «Атака клонов» 28 мая — Эпизод III: «Месть ситхов» Погрузись в эпоху становления молодого Энакина Скайуокера, зарождение Галактической Республики и судьбоносные битвы Джедаев против могущественной Империи. Лучшее качество картинки и звука позволят заново пережить знаковые сцены и вспомнить, почему «Звёздные войны» стали культурным феноменом планеты Земля.

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