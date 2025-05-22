Интеллектуальный проект театра «Человек в кубе». Встречи с людьми, о которых уже слагают легенды. Это проект, где зритель имеет возможность встретиться с человеком, который вносит вклад в развитие культуры в городе, задать ему вопросы, услышать рассказы о детстве, взрослении, становлении, важных для него книгах, поездках и др. Как и создатели известнейший серии книг «Жизнь замечательных людей», организаторы обещают соблюдение трёх установок в ходе разговора: 1. достоверность, 2. литературный уровень дискуссии, 3. занимательность. Как это происходит: 40 человек встречаются за большим столом (чай + комплимент от театра входит в стоимость билета, кофе и спиртное доступны в буфете за оплату). Новый гость проекта Оксана Ференчук. Джазовая певица из Ростова-на-Дону. Выпускница Ростовской консерватории им. С.В. Рахманинова, сонграйтер, преподаватель и основатель образовательной платформы ONWAVES SCHOOL. Модератор встречи: кандидат филологических наук Наталья Марченко.