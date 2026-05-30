Экскурсия-спектакль. За 2,5 часа прогулки по центру ты: — Узнаешь несколько Ростовских легенд — Пройдёшь через интересные атмосферные дворики — Побываешь на секретной сходке бандитов 20-го века — Познаешь особенности ростовской архитектуры — Узнаешь, кто такие «маравихеры» и «блаттеркаины» — Откроешь для себя тайны самых ярких ростовских преступлений — Познакомишься с ростовским противостоянием добра и зла — Попутешествуешь во времени и окажешься в старинном ресторане — Пройдёшься по тем местам, где реально происходили исторические события — И, конечно же, узнаешь, почему и как Ростов стал Папой Маршрут составлен так, что экскурсия будет проходить не только по главным улицам, но и по самым закрытым и тайным закоулкам и дворам, где в своё время кипела жизнь Ростова-Папы. А кипит ли она сегодня? Рекомендации организатора: 1. Быть в удобной обуви, так как ходить придется много 2. Одеваться обязательно по погоде 3. Взять с собой запас воды Начало экскурсии возле Публичной библиотеки, возле клумбы-книжки (Пушкинская, 175а). Конец на Площади Советов (Садовая/Ворошиловский).