GoodBye Summer Alter Fest
проспект Сельмаш, 3
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от 500₽ до 600₽
Возраст 18+
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Фестивали
Про событие
Заводной концерт от многоуважаемых ростовских команд. — INVOID / alt-metal — PROEZD 57 / alt-rock — ONEAS / alt-rock Билеты — 500 р с репостом / 600 р на Входе
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