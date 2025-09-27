гнилаялирика
Мёд, Красноармейская улица, 157
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от 1700₽ до 9000₽
Возраст 12+
Концерты
Про событие
Презентация нового альбома — первого за 3 года! Живые барабаны, вокал и эмоции. Концерта не было целый год, и группа возвращается, чтобы подарить тебе настоящую музыку и истинную атмосферу живого выступления. Для прохода на мероприятие обязательно наличие документа, удостоверяющего личность.
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