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гнилаялирика

Мёд, Красноармейская улица, 157

Начало:

Завершение:

от 1700₽ до 9000₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

Презентация нового альбома — первого за 3 года! Живые барабаны, вокал и эмоции. Концерта не было целый год, и группа возвращается, чтобы подарить тебе настоящую музыку и истинную атмосферу живого выступления. Для прохода на мероприятие обязательно наличие документа, удостоверяющего личность.

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