Ghost Buskers
проспект Соколова, 46
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от 0₽ до 500₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Живой концерте группы Ghost Buskers, на котором прозвучат западные хиты и отечественные бэнгеры. Это не просто каверы, это эмоциональный портал: от любимых зарубежных хитов до песен, знакомых с детства. Каждая нота — живая. Каждое исполнение — с душой. Ghost Buskers умеют делать главное: создавать атмосферу, в которую хочется вернуться. Билеты — 3,5 рубля за минутку, а для гостей фестиваля «Культурные выходки» — бесплатно.
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