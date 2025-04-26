Живой концерте группы Ghost Buskers, на котором прозвучат западные хиты и отечественные бэнгеры. Это не просто каверы, это эмоциональный портал: от любимых зарубежных хитов до песен, знакомых с детства. Каждая нота — живая. Каждое исполнение — с душой. Ghost Buskers умеют делать главное: создавать атмосферу, в которую хочется вернуться. Билеты — 3,5 рубля за минутку, а для гостей фестиваля «Культурные выходки» — бесплатно.