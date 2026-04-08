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Где Фантом?
проспект Сельмаш, 3
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Завершение:
от 1100₽ до 2000₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Пост-панк с сотнями миллионов прослушиваний, одни из самых видных представителей отечественной инди-сцены. После выпуска альбома «Городские будни» и успешного тура по Китаю «Где Фантом?» собрали ворох восторженных рецензий и битком забитые клубы. Впереди у группы активное фестивальное лето и запись нового материала. Какие именно новинки стоит ожидать от уфимской формации — пока секрет. На большом концерте прозвучат не только новые, но и старые хиты группы, которые слушатели поют хором, срывая голоса.
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