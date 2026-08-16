Гав-Фест
Новая Провинция, проспект Маршала Жукова, 35/8
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Вечеринка с хвостатыми соседями. Что тебя ждёт: — Викторина с призами — МК по созданию собачки из шарика — Фотозона для тебя и твоего питомцев — Зона креативного груминга (стразы, окрашивание, причёски) — Памятные отпечатки лапок на холсте с магнитом — Большая лотерея с подарками — разыграют адресник ручной работы на заказ — Консультации ветеринаров для твоего друга — Вкусные угощения для хвостатых гостей
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