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Гав-Фест

Новая Провинция, проспект Маршала Жукова, 35/8

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Бесплатно
Возраст 0+
Вечеринки
Фестивали
Мастер-классы

Про событие

Вечеринка с хвостатыми соседями. Что тебя ждёт: — Викторина с призами — МК по созданию собачки из шарика — Фотозона для тебя и твоего питомцев — Зона креативного груминга (стразы, окрашивание, причёски) — Памятные отпечатки лапок на холсте с магнитом — Большая лотерея с подарками — разыграют адресник ручной работы на заказ — Консультации ветеринаров для твоего друга — Вкусные угощения для хвостатых гостей

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