Вечеринка с хвостатыми соседями. Что тебя ждёт: — Викторина с призами — МК по созданию собачки из шарика — Фотозона для тебя и твоего питомцев — Зона креативного груминга (стразы, окрашивание, причёски) — Памятные отпечатки лапок на холсте с магнитом — Большая лотерея с подарками — разыграют адресник ручной работы на заказ — Консультации ветеринаров для твоего друга — Вкусные угощения для хвостатых гостей