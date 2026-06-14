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Гарри Поттер. Оркестр Sonorus

проспект Сельмаш, 3

Начало:

Завершение:

от 1200₽ до 3500₽
Возраст 6+
Концерты

Про событие

Тебя ждёт новая концертная программа с обновленными декорациями и свежим звучанием. Гарри Поттер — произведение, покорившее сердца миллионов читателей и зрителей, а также давшее миру музыку, созданную оскароносным Джоном Уильямсом. Его бессмертные мелодии уже более двадцати лет околдовывают как юных слушателей, так и взрослых, даруя магию и вдохновение каждому, кто с ними соприкасается. Камерный оркестр «Sonorus» — это не просто коллектив, это настоящая лаборатория талантов Московской консерватории, где юные виртуозы воссоздают атмосферу грандиозных симфонических оркестров. Полный набор струнных, деревянных и медных духовых инструментов позволят тебе вновь почувствовать магию звучания, перенёсшую тебя в мир волшебства.

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