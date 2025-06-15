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Gaba Flow: заварим этот вечер
Чайный бар «Чайник», Темерницкая улица, 53/17
Начало:
Завершение:
1590₽
Возраст 12+
Необычное
Еда
Про событие
Летнее чаепитие Габы в чайном баре «Чайник» — вместе с чайным мастером будешь дегустировать две популярные позиции. На чаепитии порассуждуют: 1. Что такое Габа — чай, способ обработки, настроение или состояние души? 2. Что объединяет космические технологии и технологию габирования? 3. Сколько литров Габы ежедневно выпивают жители Ростова? А ещё — каждому гостю полагается порционный десерт в качестве угощения. Как попасть: пиши «Габа флоу» в Telegram по кнопке «Купить билет» и чайные мастера забронируют за тобой местечко.
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