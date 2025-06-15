Летнее чаепитие Габы в чайном баре «Чайник» — вместе с чайным мастером будешь дегустировать две популярные позиции. На чаепитии порассуждуют: 1. Что такое Габа — чай, способ обработки, настроение или состояние души? 2. Что объединяет космические технологии и технологию габирования? 3. Сколько литров Габы ежедневно выпивают жители Ростова? А ещё — каждому гостю полагается порционный десерт в качестве угощения. Как попасть: пиши «Габа флоу» в Telegram по кнопке «Купить билет» и чайные мастера забронируют за тобой местечко.