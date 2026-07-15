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«Фрида Кало» в Капитонов сад

Капитонов Сад, Приятный переулок, 3/72

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6400₽
Возраст 12+
Еда

Про событие

В этот вечер атмосферный «Капитонов сад» наполнится мексиканскими красками и историями самой загадочной художницы XX века. Боль, страсть, безумная любовь и искусство, которое оказалось сильнее судьбы. Фрида Кало пережила страшную аварию, десятки операций и личные драмы, но сумела превратить свои страдания в картины, покорившие весь мир. Её жизнь была не менее удивительной, чем её творчество. На встрече узнаешь: • почему у Фриды было два дня рождения; • как трагедия изменила её судьбу и привела к искусству; • почему она писала автопортреты; • какой была самая большая любовь в её жизни. Дресс код: Мексиканский (с элементами красного) В стоимость включено: — зона с приветственными напитками и закусками; — три подачи блюд и закуски в сопровождении тихих вин от шефа Владимира Капитонова; — увлекательное погружение в мир самой загадочной художницы XХ века; — фотосъёмка в стильных локациях «Капитонов сад». Спикер: Александра Иванкова культуролог, член Евразийского художественного Союза, заведующая Отделом искусств Донской публичной библиотеки.

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