Открытие фортепианного лета в Циферблате. Концерт Давида Аракельяна — пианиста, за плечами у которого победы на «Щелкунчике», Дельфийских играх и Мариинском фестивале, а впереди уже десятки собственных концертов и авторских пьес. Что прозвучит: — Шопен — Мазурка a-moll, op. 17 № 4 — Шопен — Ноктюрн E-Dur, op. 62 № 2 — Федерико Момпу — цикл «Интимные впечатления» — 12 прелюдий Давида Аракельяна — свежая премьера, в которой классическая форма встречается с теплом южного темперамента История, рассказанная клавишами. Вход по тарифам (3,5 рубля/мин)