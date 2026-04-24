Показ двух крутых программ: «Ща5сек Бессонница 2025» «Ща5сек Суздаль 2025» «Ща5сек» — это фестиваль анимационных мини-шедевров: каждый фильм длится всего5 секунд (и ещё 2 секунды — на титры). Будет ещё кое-что: пообщаются с Сашей Фэнди — аниматором и одной из создательниц фестиваля. Она расскажет: как всё начиналось; зачем нужен ультракороткий метр; как попасть на следующий опен-колл.