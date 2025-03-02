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Фестиваль лекций

Большая Садовая улица, 69А

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990₽
Возраст 16+
Фестивали

Про событие

3 лекции, темы: археология, музыка и история Ростова. За 7 часов фестиваля перед слушателями выступят три полюбившихся публике лектора. 12:30 — Ростов-Папа центр откроет свои двери с горячим чаем для гостей. 13:00 — начало 1 лекции от потомственного археолога Евгении Беспалой. Её лекция посвящена археологическим находкам скифских древностей, найденных на территории города. Каждый присутствующий сможет подержать в руках древние артефакты. 15.00 — начало 2 лекции от искусствоведа Татьяны Ерохиной. Темой лекции станет музыка. Ты узнаешь, как отражали музыку картины в разные эпохи, какими были древние инструменты и кто из художников был музыкантом. 17:00 — начало 3 лекции от Геннадия Крольмана. Он расскажет о мужчинах Ростова, которые оказали заметное влияние на мировую культуру, искусство, историю и общество. Каждая лекция будет длиться 1 час 40 мин. В перерывах ты сможешь выпить чая с вкусняшками и обсудить услышанное.

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