Фестиваль корейской культуры
дворик «Вокруг Центр», Суворова 30/35
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300₽
Возраст 16+
Вечеринки
Фестивали
Про событие
Первая корейская вечеринка во дворике Вокруг Центр. В программе вечера: — рандом K-pop треков — корейский маркет — DJ-сеты — мэйкап и тату — клипы и аниме на большом экране — фотозона и айдолы — музыка, танцы и friendly вайб Можно зайти за любимыми треками и новыми знакомствами, поджемиться и свободно потанцевать, представить свой бренд или просто залипнуть на дорамы.
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