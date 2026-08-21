Первая корейская вечеринка во дворике Вокруг Центр. В программе вечера: — рандом K-pop треков — корейский маркет — DJ-сеты — мэйкап и тату — клипы и аниме на большом экране — фотозона и айдолы — музыка, танцы и friendly вайб Можно зайти за любимыми треками и новыми знакомствами, поджемиться и свободно потанцевать, представить свой бренд или просто залипнуть на дорамы.