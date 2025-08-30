Лекция о великом русском писателе и его главных произведениях. Фёдор Достоевский был писателем катастроф и душевных кризисов, без которых едва ли обходится хоть одна человеческая жизнь. На лекции ты узнаешь: — Правда ли, что Достоевский страдал игроманией и был по уши в долгах? — Почему в мире Достоевского столько много противоречий и почему писатель мыслил противоположностями? — Какие тайны хранит «Дневник писателя»? — Почему так много мрачного и смешного в произведениях Достоевского? — За что на самом деле Достоевский был приговорен к смертной казни? Лектор: Олег Панаэтов, кандидат филологических наук, заслуженный доцент КубГУ, автор курсов по истории культуры и мировой литературы.