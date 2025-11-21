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Файб: самое странное поколение

ДК «Роствертол», проспект Ленина, 105/3

Начало:

Завершение:

от 2000₽ до 4200₽
Возраст 16+
Необычное

Про событие

Бумеры, зумеры, миллениалы, поколение альфа. Какими людей сделало время, когда они росли, социализировались и узнавали мир? Почему молодежь всегда кажется непонятной тем, кто старше, и можно ли её все-таки понять? И какое поколение можно назвать самым странным за всю историю? Ответы — в новой лекции Александра Файба.

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