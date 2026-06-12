Фантазии Фарятьева
Студия Наш Театр, улица Шаумяна, 11
Начало:
Завершение:
1500₽
Возраст 18+
Спектакли
Про событие
Что происходит, когда два мира: реальности и фантазий случайно пересекаются? Павлик, Александра, Тётя, Мама и Люба... Все они вместе! Все они одиноки! Все любят! И все фантазируют! Каково это — жить в своих фантазиях? Постановка известной пьесы Аллы Соколовой.
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