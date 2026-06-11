Вкусовая палитра спектакля содержит алкогольные напитки. Учитывай это, приобретая билеты. «Вий» — второй спектакль в линейке Вкусная Драма. Вслед за шекспировским «Гамлетом» режиссёр и драматург Герман Греков решил распробовать на вкус и Гоголя. В «Вие» вкусовая и драматическая палитра меняется сразу на нескольких уровнях. Место еды занимают напитки — двенадцать, каждый со своим именем и характером. Один актёр становится двумя: Алексей Тимченко и Мария Шовникова — и вместе с расширением актёрского состава расширяется само поле игры, появляется диалог, напряжение, живая химия между персонажами. Гоголь пьется иначе, чем Шекспир — он не утончает, а затягивает. Как морок. Как то самое место, куда заглядывать опасно, но очень хочется. Впрочем, Пушкин по этому поводу высказался точнее всех: «Всё, всё, что гибелью грозит, Для сердца смертного таит Неизъяснимы наслажденья».