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Вкусная-драма «Вий»

Линии
улица 18-я Линия, 8

Начало:

Завершение:

5250₽
Возраст 18+
Спектакли

Про событие

Вкусовая палитра спектакля содержит алкогольные напитки. Учитывай это, приобретая билеты. «Вий» — второй спектакль в линейке Вкусная Драма. Вслед за шекспировским «Гамлетом» режиссёр и драматург Герман Греков решил распробовать на вкус и Гоголя. В «Вие» вкусовая и драматическая палитра меняется сразу на нескольких уровнях. Место еды занимают напитки — двенадцать, каждый со своим именем и характером. Один актёр становится двумя: Алексей Тимченко и Мария Шовникова — и вместе с расширением актёрского состава расширяется само поле игры, появляется диалог, напряжение, живая химия между персонажами. Гоголь пьется иначе, чем Шекспир — он не утончает, а затягивает. Как морок. Как то самое место, куда заглядывать опасно, но очень хочется. Впрочем, Пушкин по этому поводу высказался точнее всех: «Всё, всё, что гибелью грозит, Для сердца смертного таит Неизъяснимы наслажденья».

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