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Истерическая трагикомедия по пьесе Александра Введенского. Канун Рождества. В доме семьи Пузырёвых ждут ёлку. Родители ушли в театр, дети остались с нянькой. Нянька моет детей в ванне. Раздражённая выходками тридцатидвухлетней Сони Островой, она хватает топор и отрубает ей голову. Так начинается цепь абсурдных событий. Смерть здесь не трагедия, а нелепость, которая просто имеет место быть.
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