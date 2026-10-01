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  1. Ростов-на-Дону
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Ёлка у Ивановых

Арт Базар, переулок Островского, 47

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 18+
Спектакли

Про событие

Истерическая трагикомедия по пьесе Александра Введенского. Канун Рождества. В доме семьи Пузырёвых ждут ёлку. Родители ушли в театр, дети остались с нянькой. Нянька моет детей в ванне. Раздражённая выходками тридцатидвухлетней Сони Островой, она хватает топор и отрубает ей голову. Так начинается цепь абсурдных событий. Смерть здесь не трагедия, а нелепость, которая просто имеет место быть.

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