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Европейский ужин
Cream, 1-я Майская улица, 20/7
Начало:
Завершение:
от 3600₽ до 3900₽
Возраст 16+
Мастер-классы
Еда
Про событие
Групповой кулинарный мастер-класс «Европейский ужин». В этот вечер приготовишь: - Ризотто с креветками и песто - Салат с тыквой, микс зеленью и сыром - Миндальный брауни
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