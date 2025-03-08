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Эволюция женских образов в фильмах ужасов

улица Баумана, 2/12

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 18+
Необычное

Про событие

Самую праздничную лекцию, посвящённую эволюции женских образов в фильмах ужасов, проведёт Даша Алимова, сценарист и киноблогер. Как известно, первые фильмы ужасов ограничивали своих героинь лишь ролью «дамы в беде» и приза для главного героя. Но со временем их влияние на сюжет возросло: одни девушки стали собственными руками расправляться с маньяками, а другие сами превратились в неудержимые порождения тьмы. Мир женских образов в хоррорах действительно огромен и многообразен, именно поэтому его будет так интересно разобрать. На лекции обсудят, как девушке выжить в фильме ужасов и кто такие «королевы крика». Поговорят об образе ведьмы в кинематографе и его развитии. Разберёшься, как хорроры старательно демонизировали женщин и почему современные постхорроры так часто сосредоточены именно на женских персонажах. А также обсудишь, почему «Солнцестояние» и «Пэрл» — это одни из лучших фильмов ужасов нашего времени. Встреча пройдёт в книжном магазине «В порядке».

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