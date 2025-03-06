Женщины в анимации бывают совершенно разные. От самодостаточных Тоф и Катары из «Аватара» до классических «дев в беде» вроде Эйприл О’Нил из мультсериала восьмидесятых. И хоть в каких-то аспектах репрезентация женщин в мультфильмах схожа с их репрезентацией в игровом кино, всё кардинально меняет тот факт, что большая часть анимации создаётся для детей. И теперь на вроде бы «старую» проблему можно посмотреть с совершенно новых сторон. На лекции разберут анимацию во всех её проявлениях. Вспомнят и дорогие полнометражные работы, и мультсериалы с ТВ-каналов, и даже авторские независимые проекты. Наглядно увидишь, как «принцип Смурфетты» вредит не только самим проектам, но и его зрителям. Посмотришь на основные архетипы женщин в анимации и выяснишь, почему так много матерей в мультфильмах мертвы или являются злодейками. Вспомнишь и стереотипно «девчачьи» мультики, в просмотре которых считалось стыдным признаваться. Вроде мультфильмов о принцессах или же «Клуба Винкс» с «Чародейками». Поговорят также об их положительном и отрицательном влиянии на зрительниц и индустрию. Разберут дизайны анимационных героинь и отметят самые проблемные их элементы. И, конечно, проследят, как менялся образ женщины и девочки в анимации с годами. Отметят самые значимые проекты и обсудят, почему сейчас женщин в анимации стало намного больше и это определённо хорошо. Хоть и у современных героинь имеются свои недостатки. Лектор Дарья Алимова — сценарист, киноблогер.