Психология всегда окружена ореолом мифов и суеверий. Неудивительно: до середины прошлого века она вообще считалась лженаукой в СССР, а сейчас — один из самых популярных инструментов самопознания И вот тут-то и начинается самое интересное: психологию часто смешивают с эзотерикой, таро, нумерологией, путая между собой их методы. Добавим сюда щепотку инфоцыган и коучей — и вуаля, за психологией закрепляется статус чертовщины.