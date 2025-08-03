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Это всё от лукавого

Тютина, улица Баумана, 2/12

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 16+

Про событие

Психология всегда окружена ореолом мифов и суеверий. Неудивительно: до середины прошлого века она вообще считалась лженаукой в СССР, а сейчас — один из самых популярных инструментов самопознания И вот тут-то и начинается самое интересное: психологию часто смешивают с эзотерикой, таро, нумерологией, путая между собой их методы. Добавим сюда щепотку инфоцыган и коучей — и вуаля, за психологией закрепляется статус чертовщины.

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