Эрже: тайна за кадром. Как создатель Тинтина покорил мир комиксов
Соборный переулок, 22
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Бесплатно
Возраст 16+
Про событие
Как бельгийский художник Эрже изменил представление о комиксах? Как он создавал приключения Тинтина, которые захватили миллионы читателей по всему миру? О том, какие секреты скрываются за кадром культового графического романа, расскажет Анна Дмитрова — кандидат филологических наук, директор ИФЖИМКК, педагог и страстный любитель комиксов с 30-летним стажем. Вход свободный! Код двери от галереи: 1357#
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