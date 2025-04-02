Как бельгийский художник Эрже изменил представление о комиксах? Как он создавал приключения Тинтина, которые захватили миллионы читателей по всему миру? О том, какие секреты скрываются за кадром культового графического романа, расскажет Анна Дмитрова — кандидат филологических наук, директор ИФЖИМКК, педагог и страстный любитель комиксов с 30-летним стажем. Вход свободный! Код двери от галереи: 1357#